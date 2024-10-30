Як отримати відстрочку від мобілізації по догляду за батьками

Після отримання висновку, чоловік має подати до ТЦК заяву

Під час загальної мобілізації в Україні певні категорії громадян можуть отримати відстрочку. Серед них — ті, хто забезпечує догляд за батьками з інвалідністю.

Детальніше про це пояснила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в коментарі для РБК-Україна. Відповідно до законодавства, відстрочку можуть отримати ті, чиї батьки мають інвалідність I або II групи.

Однак для батьків з інвалідністю III групи це питання не таке однозначне. Аніщенко пояснила, що III група не завжди є достатньою підставою — важливим є медичний висновок про потребу в постійному догляді.

"У таких ситуаціях людина має бути непрацездатна, і її стан здоров'я має вимагати постійного догляду. Якщо в обох батьків III група інвалідності, і за ними немає кому доглядати, крім єдиного сина, це може стати підставою для відстрочки", — зазначає юристка.

Як оформити відстрочку

Щоб отримати відстрочку на підставі догляду за батьками, слід звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛЛК). Вона скликається за місцем реєстрації, в медичному закладі, де пацієнт має декларацію з лікарем.

Для цього необхідно:

пройти обстеження стану здоров'я батьків;

звернутися до сімейного лікаря;

ініціювати засідання ЛКК, яка оцінить стан батьків та підтвердить необхідність постійного догляду.

Після отримання відповідного висновку, який підтверджує потребу в догляді, чоловік може офіційно подати заяву та документи для відстрочки від мобілізації, посилаючись на стан здоров’я батьків.

Нагадуємо, що військовозобов'язані, які мають дружин з інвалідністю, зокрема й III групи, теж можуть оформити відстрочку від мобілізації.

Документи, які потрібні для надання відстрочки:

свідоцтво про шлюб для підтвердження родинних стосунків;

медичні документи, що підтверджують інвалідність партнера.

Після подання документів військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу, оскільки його звільняють на підставі законодавства про мобілізацію. Важливо, що такі особи також не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) .

Варто зазначити, що відстрочка діє лише за наявності належно оформлених документів , і якщо стан здоров'я партнера зміниться або інвалідність буде анульовано, це звільнення від призову може бути переглянуте.

Раніше "Телеграф" писав, коли та як продовжувати відстрочку від мобілізації. Після 9 листопада громадянам, які вже мають відстрочку, треба її оновити.