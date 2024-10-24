Коли та як продовжувати відстрочку від мобілізації

Заяву можна подати дистанційно

Відстрочку від мобілізації дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію. Наприклад, останній раз воєнний стан продовжили до 9 листопада.

Тобто після 9 числа відстрочка не діятиме, і її прийдеться продовжити. Адвокат Дар'я Тарасенко пояснила, як це зробити.

За словами адвоката, після видання нового указу Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації , громадян, який має відстрочку, повинен подати заяву про її продовження разом із підтверджувальними документами. Тарасенко радить подавати документи завчасно, аби уникнути ризику призову під час очікування рішення комісії ТЦК.

Алгоритм дій для продовження відстрочки:

Дочекайтесь нового указу Президента про продовження строку мобілізації. Складіть заяву на продовження відстрочки. Форми для такої заяви немає, тому її можна подати в довільній формі. Важливо вказати, що йдеться про продовження раніше наданої відстрочки. Зберіть пакет документів. Якщо підстави не змінилися (наприклад, ви багатодітний батько чи ваша дружина має інвалідність), достатньо подати заяву без додаткових документів. Якщо обставини можуть змінюватися (наприклад, ви студент), потрібно додати "свіжі" підтверджувальні документи. Подайте заяву та документи. Це можна зробити кількома способами:

особисто в ТЦК;

поштою;

через електронний кабінет призовника (як тільки така технічна можливість буде реалізована).

Після подачі заяви очікуйте результати розгляду. Юрист зазначає, що комісія повинна перевірити інформацію через Єдиний державний реєстр призовників. Якщо будуть потрібні додаткові документи, ТЦК повідомить про це.

"Це означає, що відмова в продовженні відстрочки через недостатній пакет документів можлива тільки у випадку, коли ТЦК та СП повідомив про необхідність подачі додаткових документів, але ця вимога була проігнорована. Також побоююсь, що на практиці буде інакше", — пояснює Тарасенко.

Постанова Кабінету Міністрів №560 не передбачає конкретних строків розгляду заяв про продовження відстрочки від мобілізації, як і заборона направляти на ВЛК чи мобілізувати, доки заява розглядається.

Уривок Постанови №560

Адвокат Дар'я Тарасенко радить подати нову заяву про надання відстрочки з повним пакетом документів, щоб уникнути можливих ризиків.

Новий зразок заяви на відстрочку можна звантажити за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, як багатодітному батьку довести факт утримання дітей, щоб отримати відстрочку. У ТЦК потрібно подати заяву та певні документи.