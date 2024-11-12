Как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за женой с инвалидностью

Заранее нужно подготовить пакет документов

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые мужчины могут получить отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. Одним из таких оснований является уход за партнером с инвалидностью.

Согласно Закону Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", военнообязанные, имеющие мужа или жену с инвалидностью (в том числе III группы), могут претендовать на освобождение от призыва. Отсрочку предоставляют в случае надлежащего оформления документов.

В частности, речь идет об инвалидности вследствие таких заболеваний или состояний:

онкологических заболеваний;

отсутствия конечностей, кистей рук, стоп или одного из четных органов;

психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и представить следующие документы:

свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;

медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера, в частности, справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с указанием диагноза и группы инвалидности.

После подачи документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его увольняют на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие граждане также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) .

Однако отсрочка действует только при наличии актуальных документов. В случае изменения в состоянии здоровья партнера или отмены инвалидности статус отсрочки может быть пересмотрен.

Напоминаем, что отсрочку могут оформить также мужчины, ухаживающие за родителями с инвалидностью. Согласно законодательству, отсрочку могут получить те, чьи родители имеют инвалидность I или II группы. III группа не всегда является достаточным основанием — важно медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Чтобы получить отсрочку на основании ухода за родителями, следует обратиться в врачебно-консультативную комиссию (ВКК). Она созывается по месту регистрации в медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с врачом.

После получения соответствующего заключения, подтверждающего потребность в уходе, мужчина может официально подать заявление и документы для отсрочки от мобилизации, ссылаясь на состояние здоровья родителей.

Ранее "Телеграф" писал, когда и как продолжать отсрочку от мобилизации. После издания нового указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку, должен подать заявление о ее продлении.