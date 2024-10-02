Хто може отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами

Опікуни не підлягають призову

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі українці мають право на відстрочку від призову. Зокрема, її можна отримати за сімейними обставинами.

Детальніше про це розповіли фахівці юридичного сервісу "Консультант". Юристи пояснили, за яких саме обставин можна уникнути мобілізації.

Категорії громадян, які можуть отримати відстрочку:

чоловіки та жінки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю та або її групи;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії;

опікуни недієздатних осіб;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи II груп;

громадяни, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають чоловіка або дружину, які проходять військову службу.

Нагадуємо, щоб отримати відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і подати необхідні документи:

заява за новою формою;

за новою формою; документи, що підтверджують право на відстрочку (наприклад, свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, документи про інвалідність, копії трудових договорів тощо).

Документи розглядає спеціальна комісія при ТЦК та СП. Строк розгляду заяви становить до 7 днів, проте він може бути продовжений у разі необхідності отримання додаткової інформації.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна подати заяву про відстрочку від призову дистанційно. Щоб підтвердити право потрібно написати відповідну заяву до ТЦК та СП.