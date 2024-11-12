"Будь ласка" чи "прошу"? Який варіант правильний в українській мові

Вживання однієї та другої відповіді на подяку слід залежно від ситуації

В українській мові у відповідь на подяку зазвичай кажуть "будь ласка" чи "прошу". У цих словах насправді є різниця, і кожне з них краще вживати у певній ситуації.

Детально про це розповів відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, і "прошу" і "будь ласка" мають місце бути, коли ми відповідаємо на подяку за щось.

"ПрОшу — це етикетна формула, те ж саме, що і "будь ласка". До речі, словом "прОшу" краще відповідати на подяку, коли ваша послуга була незначною, адже "прОшу" звучить скромніше, ніж "будь ласка", — підкреслює Авраменко.

При цьому він зазначив, що слова "прошу" і "будь ласка" можуть використовуватися в мові як синоніми. Однак вони відрізняються один від одного. Однак слід уникати плутанини між словами "прОшу" і "прошУ", оскільки зміна наголосу також змінює їх значення.

"ПрошУ вживаємо тоді, коли висловлюємо прохання, спонукаємо до дії. Наприклад, прошУ говорити тихіше, прошУ читати", — каже вчитель.

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