"Будь ласка" или "прошу"? Какой вариант правильный в украинском языке

Употребление одного и второго ответа на благодарность следует в зависимости от ситуации

В украинском языке в ответ на благодарность обычно говорят "будь ласка" или "прошу". В этих словах на самом деле есть разница и каждое из них лучше употреблять в определенной ситуации.

Детально об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко. По его словам, и "прошу" и "будь ласка" имеют место быть, когда мы отвечаем на благодарность за что-то.

"ПрОшу — это этикетная формула, то же самое, что и "будь ласка". Кстати, словом "прОшу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прОшу" звучит скромнее, чем "будь ласка", — подчеркивает Авраменко.

При этом он отметил, что слова "прОшу" и "будь ласка" могут использоваться в речи как синонимы. Однако они имеют отличие друг от друга. Однако следует избегать путаницы между словами "прОшу" и "прошУ", так как изменение ударения также изменяет их значение.

"ПрошУ употребляем тогда, когда высказываем просьбу, побуждаем к действию. Например, прошУ говорити тихіше, прошУ читати", — говорит учитель.

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