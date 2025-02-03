Замах на Саркісяна: вибух у Москві був справою рук СБУ, - джерела

Інформація про стан Саркісяна розходиться

За замахом кримінального авторитету з Донецької області Армена "Горловського" Саркісяна у Москві стоїть Служба безпеки України (СБУ). Однак наразі немає точної інформації, чи живий він чи був ліквідований внаслідок вибуху в ЖК "Червоні вітрила" 3 лютого.

Про це "Телеграф" повідомляє, посилаючись на власні джерела. Подробиці цієї події встановлюються.

Зазначимо, що у різних пабликах інформація про Саркісяна після інциденту у ЖК різна. Так, наприклад, дехто заявляє, що Армен Саркісян загинув.

У той же час Telegram-канал Mash пише, що він у реанімації у тяжкому стані, і нібито за його життя борються лікарі.

Також відомо, що під час вибуху постраждав охоронець Саркісяна Олег Касперович. Він госпіталізований у тяжкому стані. До речі, 49-річний Касперович перебував у базі "Миротворця".

Передісторія

Вдень 3 лютого в елітному ЖК "Червоні вітрила" у Москві прогриміли вибух, попередньо, у холі будівлі. Це була граната чи саморобний вибуховий пристрій.

Внаслідок події, як стверджує низка ЗМІ, загинув Армен Саркісян. Інші пишуть, що він у реанімації. Також є щонайменше п’ять постраждалих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Армена Саркісяна. Зазначимо, що минулого року Служба безпеки України (СБУ) вручила підозру за допомогу державі-агресору.