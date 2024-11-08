Цю помилку роблять 90% українців: не кажіть "більша половина", бо її не існує

Вислів "більша половина" міцно закріпився в повсякденному мовленні

У час, коли українська мова набуває все більшого значення в суспільному житті, особливо важливо звертати увагу на чистоту нашого мовлення. Серед численних мовних помилок, які ми робимо щодня, є одна особливо показова – вживання словосполучення "більша половина".

Наприклад, "більша половина наших працівників підтримує таку-то ініціативу". Проте чи правильно це з погляду логіки та мовних норм?

Чому це помилка?

Помилковість такого висловлювання очевидна, якщо замислитися над значенням слова "половина". Половина — це одна з двох рівних частин цілого. За визначенням, половини завжди рівні між собою. Тому не може бути "більшої" чи "меншої" половини.

Як сказати правильно?

Замість некоректного вислову "більша половина" рекомендується використовувати такі варіанти:

більша частина

більш ніж половина

більшість

Наприклад:

"Більша частина працівників підтримала ініціативу",

"Більш ніж половина колективу проголосувало за",

"Більшість співробітників висловилася схвально".

Дотримання мовних норм — це показник грамотності та поваги до української мови. Уникаймо поширених помилок та збагачуймо своє мовлення правильними формами висловлювання.

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