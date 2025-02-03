Тяжко хворіла перед смертю: як виглядає могила єдиної жінки-спікера Верховної Ради Шевченко

Валентина пішла з політики після розпаду СРСР

У понеділок, 3 лютого, виповнюється п’ять років від дня смерті Валентини Шевченко — першої та єдиної жінки, яка очолювала колись Верховну Раду УРСР. Свого часу вона була однією з найвідоміших жінок у політичних колах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Валентини Шевченко та де вона похована. Ми дізналися цікаві факти її біографії.

Що відомо про Валентина Шевченко

Державний діяч Валентина Шевченко народилася 12 березня 1935 року у Кривому Розі у родині шахтаря. Вона закінчила Київський державний університет на заочному відділенні та працювала старшою піонервожатою, учителем географії, а також секретарем комсомольської організації школи.

Валентина Шевченко у молодості

З 1957 року Валентина Шевченко обіймала посаду секретаря Криворізького міськкому комсомолу. На XVIII з’їзді комсомолу України 1962 року її обрали секретарем ЦК ЛКСМУ, у 1962—1969 роках — секретарем ЦК ЛКСМУ (курувала піонерію та школи). Валентина почала активно розвиватися у цьому напрямі.

За радянськими мірками вона зробила хорошу партійну кар’єру, чотири роки Шевченко опрацювала заступником міністра освіти, потім два роки – заступником голови в Українському товаристві дружби та культурних зв’язків із закордонними країнами.

Валентина Шевченко серед політиків

Протягом 10 років жінка обіймала посаду заступника голови президії Верховної Ради УРСР. А 1985 року, коли Валентині Шевченко було 50 років, її обрали головою Верховної Ради УРСР.

Валентина Шевченко на посаді голови Верховної Ради УРСР.

У 1990-х роках Валентина очолювала Національний фонд "Україна – дітям", Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку фізичної культури, спорту та туризму, а з 2002 року була головою "Конгресу ділових жінок України". Але останніми роками вона не з’являлася на публіці та не давала інтерв’ю.

Як виглядає могила Валентини Шевченко

Колишній речник Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко пішла з життя 3 лютого 2020 року у віці 84 років. Перед смертю вона тяжко хворіла та проходила лікування у київській клініці "Феофанія". На яку саме недугу страждала Валентина Шевченко — невідомо.

Валентина Шевченко пішла з життя у віці 84 роки

Поховали її на Байковому цвинтарі поряд із чоловіком. У мережі є лише одна фотографія її могили, зроблена 2024 року. На могилі Валентини Шевченко встановили звичайну гранітну плиту із її зображенням. Свого чоловіка Володимира Шевченка жінка пережила на 13 років, на його гранітній плиті, оформленій у такому ж стилі, замість фотографії зображений летючий голуб.

Як виглядає могила Валентини Шевченко

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила єдиного президента Криму Мєшкова. Він "топив" за Росію.