Біля ТЦК на Дніпропетровщині пролунав вибух: перші подробиці (фото), - оновлено

Поліція працює на місці події

У Павлограді Дніпропетровської області біля РТЦК пролунав вибух. Є травмований чоловік.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини. За їх даними, вибух стався близько 18:40.

UPD: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментував подію. Там зазначили, що стан постраждалого легкий.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вибух

На місці вже працюють усі спецслужби. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік.

"Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Євген Карась також прокоментував подію, яка сталась біля ТЦК в Павлограді. За його словами, зараз пару діб буде більше вибухів і терактів біля ТЦК.

"Росія побачила, що телята в інтернетах вже мичать. Так їм набридло ТЦК і так вони мріють про кадирівського налигача. І щоб їхню жонку забрав до себе в свинособачий гарем якийсь якутішка чи єкатєрінбуржєц", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху загинула 1 людина та ще 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім цього, на Полтавщині напали на співробітника ТЦК — у солдата вистрілили на заправці. 1 лютого під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру у Пирятині невідомий атакував військовослужбовця.

Погрожуючи мисливською рушницею, злочинець вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Зловмисник заволодів автоматом загиблого та втік з місця злочину разом з одним із військовозобов’язаних. Вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями. Журналістам вдалося з'ясувати деталі страшного злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що Драпатий прокоментував убивства військових ТЦК.