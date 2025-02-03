49-річний військовий є у базі "Миротворець"

У понеділок, 3 січня, від вибуху в елітному ЖК Москви міг постраждати не тільки "президент боксу ДНР" Армен Саркісян, а й нібито його охоронець Олег Касперович. У нього контузія та численні осколкові поранення.

"Телеграф" розповість про Касперовича та за які заслуги він потрапив у базу "Миротворець". Зазначається, що Олег Касперович колишній підполковник Збройних Сил України.

Він народився 04 серпня 1975. Касперович проходив військову службу на території Криму. Проте у 2014 році, коли відбулась незаконна анексія півострова Росією, не прибув в Україну до зазначених пунктів збору.

Олег Касперович

Касперович був першим заступником командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС України, підполковником.

Водночас деякі пропагандистські канали стверджують, що у 2024 році нібито українські телеграм-канали публікували погрози на адресу Касперовича.

Нагадаємо, 3 лютого в елітному житловому комплексі "Алые паруса" у Москві на Авіаційній вулиці пролунав вибух. В результаті загинула одна людина, а також щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Як пишуть росЗМІ, постраждали внаслідок вибуху: Сергій Шкрябатовський — відкритий перелом лівої гомілки; Дар'я Карселадзе — відкрита рана на шиї, відкритий перелом правої гомілки; Олег Касперович — рвані рани пальців лівої кисті, контузія, численні осколкові поранення голови та шиї. Армен Саркісян нібито втратив ліву ногу внаслідок вибуху, він у комі.

Раніше "Телеграф" писав, що вибух у Москві та замах на кримінального авторитета Донеччини Саркісяна був справою рук СБУ.