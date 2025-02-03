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Раніше служив у ЗСУ. Що відомо про постраждалого охоронця "Горлівського" Касперовича

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Олег Касперович міг постраждати від вибуху у Москві Новина оновлена 03 лютого 2025, 11:34
Олег Касперович міг постраждати від вибуху у Москві. Фото Колаж "Телеграфу"

49-річний військовий є у базі "Миротворець"

У понеділок, 3 січня, від вибуху в елітному ЖК Москви міг постраждати не тільки "президент боксу ДНР" Армен Саркісян, а й нібито його охоронець Олег Касперович. У нього контузія та численні осколкові поранення.

"Телеграф" розповість про Касперовича та за які заслуги він потрапив у базу "Миротворець". Зазначається, що Олег Касперович колишній підполковник Збройних Сил України.

Він народився 04 серпня 1975. Касперович проходив військову службу на території Криму. Проте у 2014 році, коли відбулась незаконна анексія півострова Росією, не прибув в Україну до зазначених пунктів збору.

Олег Касперович
Олег Касперович

Касперович був першим заступником командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС України, підполковником.

Водночас деякі пропагандистські канали стверджують, що у 2024 році нібито українські телеграм-канали публікували погрози на адресу Касперовича.

Нагадаємо, 3 лютого в елітному житловому комплексі "Алые паруса" у Москві на Авіаційній вулиці пролунав вибух. В результаті загинула одна людина, а також щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Як пишуть росЗМІ, постраждали внаслідок вибуху: Сергій Шкрябатовський — відкритий перелом лівої гомілки; Дар'я Карселадзе — відкрита рана на шиї, відкритий перелом правої гомілки; Олег Касперович — рвані рани пальців лівої кисті, контузія, численні осколкові поранення голови та шиї. Армен Саркісян нібито втратив ліву ногу внаслідок вибуху, він у комі.

Раніше "Телеграф" писав, що вибух у Москві та замах на кримінального авторитета Донеччини Саркісяна був справою рук СБУ.

Теги:
#Москва #Вибух #Охоронець #Армен Саркісян #Касперович Олег