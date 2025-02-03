Плюс кілька тисяч на місяць. Пенсіонерам пропонують неважкий підробіток на дві години в день

Робочих днів на тиждень — чотири

У Києві відкрито вакансію двірника, на яку готові взяти пенсіонера. Робочий час становитиме одну чи дві години на день.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Зазначається, що робочих днів на тиждень – чотири.

Зазначений розмір заробітної плати – 5000 – 5500 гривень. Точний рівень окладу буде обговорено з кандидатом під час співбесіди.

Роботодавець також наголосив, що двірник потрібен на територію бізнес-центру. До обов’язків входитиме прибирання прилеглої території.

Також наголошено, що робота проходитиме на вулиці Голосіївській, 7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку роботу найчастіше за усе шукали українці у 2024 році. Взагалі, є п’ять головних вакансій, на які в цей період був великий попит, а також п’ять тих, які найважче було закрити. Частина найпопулярніших вакансій, які багато хто шукав минулого року, дає можливість працювати віддалено. До речі, одним із важливих аспектів пошуку була можливість бронювання на роботі.