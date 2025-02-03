В елітному ЖК Москви прогримів вибух: відомо про загиблого та постраждалих (оновлено)

У мережі кажуть, що загиблий нібито є медійною особистістю

В елітному житловому комплексі "Алые паруса" у Москві на Авіаційній вулиці пролунав вибух. В результаті загинула одна людина, а також щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Інцидент трапився 3 лютого. Як зазначають у низці пабліків, попередньо вибухнула граната в холі. На місці працює поліція, швидка, їдуть кінологи із собаками.

Наразі сапери перевіряють підземний паркінг ЖК. Там шукатимуть підозрілі предмети та автомобілі, які не належать мешканцям. Імовірно, на одній із таких міг приїхати виконавець вибуху.

Деякі ЗМІ пишуть, що саморобний вибуховий пристрій чи граната було закладено під стелею. Також є версія, що пристрій здетонував у ліфтовому холі.

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко пише, що тим самим загиблим внаслідок вибуху, попередньо, може бути зрадник України та кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян.

При цьому, за даними Baza, Саркісян вижив та був госпіталізований. Однак ця інформація не підтверджена.

Як пише Baza, одна з постраждалих, 44-річна жінка, має поранення шиї та ніг. Вона притомна, але говорити не може. Також під час вибуху постраждав 49-річний чоловік (охоронець Саркісяна), його госпіталізували до НДІ імені Скліфосовського. Серед постраждалих — охоронці та консьєржка.

ASTRA повідомляє, що нібито бомба здетонувала у момент, коли Саркісян перебував у під’їзді разом з охороною.

Один із прокремлівських блогерів у своєму ТГ-каналі пише, що нібито у Саркісяна раніше був серйозний конфлікт із чеченцями.

Що відомо про Армена Саркісяна

Саркісян є основоположником вірменського добровольчого батальйону "Арбат", який воює у складі російської армії в Україні.

У грудні 2024 року СБУ повідомила Армену Саркісяну про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — добровільну участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та підтримка держави-агресора.

Що відомо про ЖК "Червоні вітрила"

ЖК "Червоні вітрила" — євродім преміумкласу. Розташований у районі Щукіно на кордоні Срібного Бору та Строгінської заплави Москви-ріки. Територія обгороджена, перебуває під контролем охорони. Квартири в цьому ЖК коштують у середньому від 31 до 250 млн рублів. Серед відомих російських селебріті, що живуть у ЖК – Катерина Одінцова, Алла Довлатова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 лютого в Росії під масованою атакою українських ударних безпілотників заздалегідь виявився нафтопереробний завод.