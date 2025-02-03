Проблема з АОЗ обговорювалася вже давно. Безруковій не вдалося побудувати роботу, — Жумаділов

Проблема з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) обговорювалася вже давно. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю СЕМААТ заявив гендиректор ДОТ та т. в.о. директора АОЗ Арсен Жумаділов.

"Скандал виник через те, що проблема була відома вже давно. У вузьких колах вона дуже широко обговорювалася. Якщо ви спитаєте і військове керівництво, і політичне керівництво, і людей, які в цій сфері працюють, вони знали про те, що є проблеми в АОЗ.

Що ця інституція не працює ефективно, що керівниці не вдалося там побудувати дійсно системну роботу. Про це було відомо вже досить довгий час", — сказав він.

Як приклад, Жумаділов назвав ситуацію з мінами та передачу 23 млрд грн ДПСУ на закупівлі.

За словами Жумаділова, цій ситуації дали затягнутися.

"Воно затягнулось до того, що в кінці січня Наглядова рада, яка насправді не виконала свою функцію watch dog'а, тобто якоїсь структури, яка спостерігає нейтрально, незалежно та дає оцінку. Вона цю функцію не виконала. Окремі представники цієї Наглядової ради пішли на поводу у так званих активістів, які чинять медійний та персональний тиск. Вони зробили абсолютно в неправовий спосіб пролонгацію договору з керівницею, коли стало зрозуміло, що ситуація заходить на нове коло, замість того, щоб вирішитися. Немає ніякої перспективи, що на цьому колі налагодиться робота. За результатами січня зрозуміло, що показники в АОЗ геть погані. Ці показники обговорювалися на Ставці", — додав він.

Нагадаємо, раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.