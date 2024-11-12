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Страшніший за FPV. Чим небезпечний дрон "Молнія", яким РФ вдарила по Харкову (фото)

Автор
Андрій Мулько
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БПЛА "Молнія" Новина оновлена 12 листопада 2024, 19:07
БПЛА "Молнія". Фото Колаж "Телеграфу"

На думку експерта, його можна зібрати за лічені години

У вівторок, 12 листопада, російські військові атакували Харків новим безпілотником. Вони застосували ударний БПЛА "Молнія".

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. Зазначається, що це нова розробка росіян.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Внаслідок атаки постраждали дві мирні мешканки.

Що відомо про "Молнію"

Інформація про застосування росіянами БПЛА "Молнія" почала з'являтись з травня 2024 року. Особливістю його конструкції є те, що він зроблений з алюмінієвих трубок, фанери, пінопласту та полістиролу. Також у його конструкції використовують найдешевшу китайську електроніку.

Раніше керівник відділу маркетингу компанії Airlogix Віктор Локотков в коментарі Фокусу оцінив ефективність "Молнії". На його думку, скласти такий БПЛА можна за дві години.

Локотков розповів, що дрон оснащений системою автопілота для квадрокоптерів та не має GPS-модуля, тому керується оператором виключно вручну. За словами експерта, якщо БПЛА втрачає зв’язок, то влітає абикуди.

Двигун БПЛА

Водночас Локотков наголосив, що дрон "Молнія" швидший за звичайні FPV-дрони, проте їх ефективність приблизно така ж — влучить один із восьми. Для боротьби з ним використовуються ті самі методи, що для FPV-дронів. При цьому експерт наголосив, що будь-які ударні рішення можуть бути небезпечними, а подібні прості апарати можуть вироблятись у Росії масово.

"Страшніше FPV, бо швидше заходить на ціль та має більшу дальність. Але точно не дотягує до "Ланцету", — підкреслив Локотков.

Технічні характеристики:

  • розмах крила — 1140 см;
  • хорда — 200 см;
  • батарея — 5000 мАгод Li Ion;
  • вага — приблизно 5 кг;
  • запуск з катапульти або з руки;
  • дальність польоту — до 40 км;
  • бойова частина — до 3 кілограмів;
  • вартість виробництва — близько 300 доларів;
  • швидкість — 20-25 м/с;
  • максимальна висота — 3 км;
  • зв'язок — ERLS.

Варто зазначити, що основана перевага цього БПЛА – низька собівартість. Це дозволяє ворогу застосовувати їх масово для ударів по цивільних і військових об’єктах України.

Уламки БПЛА "Молнія" в Харкові

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що цей БпЛА вирізняється невеликим розміром та дешевим виготовленням, бо зроблений з фанери та пластику, пише Новини.LIVE. За розміром він — щось середнє між великим дроном та "Шахедом".

"Дальність дії цього дрона — близько 40 км. Він здатен нести різні типи озброєння, масою 3-5 кг, що вказує на те, що росіяни не досягають бажаних результатів на полі бою й тому атакують цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Цей БпЛА не здатний зруйнувати будівлю, але часто від нього страждають цивільні, випадкові перехожі", — повідомив Чубенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 9 листопада російські військові скинули чергову бомбу на Харків. Вона потрапила до однієї з міських магістралей. Як виявилося, для атаки ворог використав керовану ракету-бомбу "Гром-Е1. Вибухом пошкоджено заправку, готель, будівельний супермаркет, житловий будинок.

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#БПЛА #Дрон #FPV-дрон