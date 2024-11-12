Страшнее FPV. Чем опасен дрон "Молния", которым РФ ударила по Харькову (фото)
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По мнению эксперта, его можно собрать за считанные часы
Во вторник, 12 ноября, российские военные атаковали Харьков новым беспилотником. Они применили ударный БПЛА "Молния".
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что это новая разработка россиян.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате атаки пострадали две мирные жительницы.
Что известно о "Молнии"
Информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Особенностью его конструкции является то, что он сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также в его конструкции используют самую дешевую китайскую электронику.
Ранее руководитель отдела маркетинга компании Airlogix Виктор Локотков в комментарии Фокусу оценил эффективность "Молнии". По его мнению, собрать такой БПЛА можно за два часа.
Локотков рассказал, что дрон оснащен системой автопилота для квадрокоптеров и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную. По словам эксперта, если БПЛА теряет связь, то влетает куда угодно.
В то же время Локотков подчеркнул, что дрон "Молния" быстрее обычных FPV-дронов, однако их эффективность примерно такая же — попадет один из восьми. Для борьбы с ним используются те же методы, что для FPV-дронов. При этом эксперт подчеркнул, что любые ударные решения могут быть опасны, а подобные простые аппараты могут производиться в России массово.
"Страшнее FPV, потому что быстрее заходит на цель и имеет большую дальность. Но точно не дотягивает до "Ланцета", — подчеркнул Локотков.
Технические характеристики:
- размах крыла – 1140 см;
- хорда — 200 см;
- батарея — 5000 мАч Li Ion;
- вес – примерно 5 кг;
- запуск — с катапульты или с руки;
- дальность полета – до 40 км;
- боевая часть – до 3 килограммов;
- стоимость производства – около 300 долларов;
- скорость – 20-25 м/с;
- максимальная высота – 3 км;
- связь – ERLS.
Следует отметить, что основанное преимущество этого БПЛА – низкая себестоимость. Это позволяет врагу применять их массово для ударов по гражданским и военным объектам Украины.
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что этот БПЛА отличается небольшим размером и дешевым изготовлением, потому что сделан из фанеры и пластика, пишет Новости.LIVE. По размеру он что-то среднее между большим дроном и "Шахедом".
"Дальность действия этого дрона — около 40 км. Он способен нести разные типы вооружения, массой 3-5 кг, что указывает на то, что россияне не достигают желаемых результатов на поле боя и поэтому атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Этот БПЛА не способен разрушить здание, но часто от него страдают гражданские, случайные прохожие", — сообщил Чубенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 ноября российские военные сбросили очередную бомбу на Харьков. Она попала в одну из городских магистралей. Как оказалось, для атаки враг использовал управляемую ракету-бомбу "Гром-Е1. Взрывом повреждена заправка, гостиница, строительный супермаркет, жилой дом.