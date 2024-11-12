Страшнее FPV. Чем опасен дрон "Молния", которым РФ ударила по Харькову (фото)

По мнению эксперта, его можно собрать за считанные часы

Во вторник, 12 ноября, российские военные атаковали Харьков новым беспилотником. Они применили ударный БПЛА "Молния".

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что это новая разработка россиян.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате атаки пострадали две мирные жительницы.

Что известно о "Молнии"

Информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Особенностью его конструкции является то, что он сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также в его конструкции используют самую дешевую китайскую электронику.

Ранее руководитель отдела маркетинга компании Airlogix Виктор Локотков в комментарии Фокусу оценил эффективность "Молнии". По его мнению, собрать такой БПЛА можно за два часа.

Локотков рассказал, что дрон оснащен системой автопилота для квадрокоптеров и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную. По словам эксперта, если БПЛА теряет связь, то влетает куда угодно.

Двигатель БПЛА

В то же время Локотков подчеркнул, что дрон "Молния" быстрее обычных FPV-дронов, однако их эффективность примерно такая же — попадет один из восьми. Для борьбы с ним используются те же методы, что для FPV-дронов. При этом эксперт подчеркнул, что любые ударные решения могут быть опасны, а подобные простые аппараты могут производиться в России массово.

"Страшнее FPV, потому что быстрее заходит на цель и имеет большую дальность. Но точно не дотягивает до "Ланцета", — подчеркнул Локотков.

Технические характеристики:

размах крыла – 1140 см;

хорда — 200 см;

батарея — 5000 мАч Li Ion;

вес – примерно 5 кг;

запуск — с катапульты или с руки;

дальность полета – до 40 км;

боевая часть – до 3 килограммов;

стоимость производства – около 300 долларов;

скорость – 20-25 м/с;

максимальная высота – 3 км;

связь – ERLS.

Следует отметить, что основанное преимущество этого БПЛА – низкая себестоимость. Это позволяет врагу применять их массово для ударов по гражданским и военным объектам Украины.

Обломки БПЛА "Молния" в Харькове

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что этот БПЛА отличается небольшим размером и дешевым изготовлением, потому что сделан из фанеры и пластика, пишет Новости.LIVE. По размеру он что-то среднее между большим дроном и "Шахедом".

"Дальность действия этого дрона — около 40 км. Он способен нести разные типы вооружения, массой 3-5 кг, что указывает на то, что россияне не достигают желаемых результатов на поле боя и поэтому атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Этот БПЛА не способен разрушить здание, но часто от него страдают гражданские, случайные прохожие", — сообщил Чубенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 ноября российские военные сбросили очередную бомбу на Харьков. Она попала в одну из городских магистралей. Как оказалось, для атаки враг использовал управляемую ракету-бомбу "Гром-Е1. Взрывом повреждена заправка, гостиница, строительный супермаркет, жилой дом.