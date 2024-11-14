У Путіна є дві больові точки. З чим Україні варто підходити до переговорів із Росією

Свою думку висловив Володимир Огризко

Зараз немає жодних шансів всадити Кремль за стіл переговорів. Така можливість може з'явитися, якщо Росія втратить окупований Крим, а Україна перемагатиме на полі бою.

"Для початку треба, щоб Росія втратила Крим. І, до речі, багато військових західних справді високого стратегічного рівня мислення давно вже підказують нашим військовим, що треба починати з Криму. Треба обламати Крим у Росії. А для Росії, для Путіна особисто це щось сакральне. Він же звідти веде всю історію, він же звідти веде своє спадкоємство", — пояснив український дипломат, ексголова МЗС України Володимир Огризко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, втрата Криму означатиме для Путіна втрату іміджу переможця. І це для глави Кремля буде дуже проблематично, адже він — людина, яка повинна всюди перемагати.

Під час переговорів представники Кремля завжди намагаються затягнути процес, піти від відповіді, збрехати, пустити розмову в інший бік. Але якщо знайти больову точку Кремля, цю схему можна зламати.

"Це традиційна схема, але вона не працює, коли їм натискаєш на мозоль. І от коли цей мозоль знайдено, і по ньому починаєш спочатку ніжненько, потім сильніше і сильніше, вони кажуть, ой, ні, давайте подумаємо, може ми знайдемо якесь рішення. До тих пір, поки ти їх умовляєш — абсолютно ніяких результатів", – зазначив дипломат.

Єдиним аргументом, який буде вагомим для РФ на майбутніх переговорах, є перемога України на полі бою. Жодних інших аргументів Росія не прийме, впевнений Огризко.

Він додав, що перед переговорами делегації ставиться завдання досягнути певних результатів. Є максимум, середній результат та мінімум. Переговорна робота починається після того, як все це затверджено та розписано в директивах. Якщо делегації готові до компромісу, зазвичай кожна з них робить невеличкий відступ від своєї максималістської позиції й сходяться посередині.

"Хочемо максимум, а отримали середню лінію — це нормально. І ми не взяли, і вони не взяли, на цьому домовилися. З Росією так не працює, вони хочуть все і відразу. Вони вимагають, щоб тільки їхня позиція враховувалася. Тому єдиний спосіб їх поставити на місце, це знайти оцю больову точку і пояснити, що ще трошки і будемо тиснути, і вам буде боляче. От тоді все спрацьовує", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, The New York Times із посиланням на неназваних українських чиновників повідомляв, що для України надзвичайно важливо повернути свої території, окуповані Росією. Однак у будь-якій можливій угоді ключовим питанням буде наявність гарантій того, що РФ не нападе в майбутньому.