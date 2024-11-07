У США не проти переговорів України з РФ, але це може вирішити лише одна людина (відео)

Представник Держдепартаменту США зробив низку важливих заяв

США підтримають Україну, якщо вона забажає розпочати мирні переговори з РФ. Проте ухвалити остаточне рішення про початок "діалогу" з РФ має виключно Володимир Зеленський.

При цьому Москва швидше за все погодиться розпочати переговори лише на своїх умовах і ніяк інакше. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу для преси.

"Якби президент Зеленський вирішив розпочати переговори з РФ з приводу мирного завершення конфлікту, то ми його точно б підтримали. Але це має бути виключно бажання Володимира Зеленського і ніяк інакше", — йдеться у повідомленні.

При цьому представник Держдепартаменту США Метью Міллер наголосив на тому, що Путін на даний момент не висловлює жодного бажання вести "справедливі" мирні переговори. Москва може погодитися завершити війну лише на своїх умовах і до останнього "продавлюватиме" лише вигідні їй тези.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що Путін готовий піти з війни не на тих умовах, які він сам і прописав. Я впевнений, що він не відмовився від мети захопити якнайбільше українських територій", — заявив Міллер.

Варто зазначити, що американський уряд продовжує працювати над тим, щоб виділена Конгресом допомога Україні була перерахована ще до того, як Джо Байден залишить пост президента США.

З цього витікає, що штати не "задвигають" питання України на другий план і продовжують надавати нам всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Путін заявляв про те, що мир в Україні можливий лише у тому випадку, якщо ми повністю виведемо війська з 4 регіонів: йдеться про Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Так, у мережу потрапив документ з першими пропозиціями Росії щодо мирного договору з Україною, складений на початку повномасштабного вторгнення. Він дозволяє дізнатися, які цілі "СВО" ставив собі Путін у перші дні війни. Його текст значно жорсткіший, ніж у пізнішому варіанті, який раніше вже витікав у мережу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна та Росія вже якийсь час ведуть конфіденційні переговори, на яких обговорюються можливі поступки. Переговори ведуться на рівні політичних радників лідерів держав, а зустрічі переговорників відбувалися у Копенгагені, Києві, Мальті, Давосі та Джидді в Саудівській Аравії – в останньому випадку були присутні представники Китаю.