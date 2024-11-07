Не тільки Зеленський і Путін? Хто і чому буде вирішувати долю війни в Україні

Сім-десять країн — регіональних лідерів візьмуть участь у переговорах

Закінчення війни в Україні не буде прямим договором Києва з Москвою. А у вибудовуванні конфігурації майбутнього миру чи заморожування війни буде задіяна велика кількість впливових країн, які є регіональними лідерами в своїх частинах світу і є вагомими для світової політики геополітики і економіки.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Вадим Денисенко. Він також пояснив важливість вибудовування взаємин з державами, що знаходяться за тисячі кілометрів від України.

Якщо Україна залучає Саудівську Аравію та Катар для обміну полоненими — це плюс для Києва, тому що ми так чи інакше втягуємо їх в орбіту нашого розуміння процесів, як би ми хотіли завершити цю війну, каже політичний експерт.

— Тиждень тому президент Зеленський сказав, що одним з місць для переговорів з Росією може бути Індія. Я ще раз підкреслюю – "одним з", бо у нас одразу почали говорити, що Зеленський назвав Індію єдиним місцем, де можуть бути переговори. Хоча дійсно, цей переговорний майданчик може бути у Нью-Делі. І це насправді величезний плюс.

Ми повинні зрозуміти, що не буде рішення України та Росії, за якими стоятимуть президент США і Сі Цзіньпін. Все ж таки буде задіяно сім-вісім-десять впливових країн (вони стоятимуть як з однієї, так і з іншої сторони) і кожна з яких вирішуватиме свої внутрішньо- і зовнішньополітичні завдання, — каже політолог.

За його словами, не слід тішити себе ілюзіями, що коли президент Туреччини Реджеп Ердоган каже, що хоче бути посередником, то робить це тільки із альтруїзму і бажання зупинити кровопролиття на українській території.

— Він хоче вирішити ряд своїх економічних, політичних, внутрішньополітичних і геополітичних задач.

Те ж саме стосується саудитів, Індії, Китаю і решти країн. Тому на це треба дивитися дуже прагматично, і з прагматичної точки зору підтримувати стосунки з тими країнами, які готові будуть грати з нами в цій складній комбінації, — підсумував Вадим Денисенко.

Нагадаємо, політичний експерт пояснив "Телеграфу", чому Путін "зливає" умови миру з Україною.