У Путина есть две болевые точки. С чем Украине стоит подходить к переговорам с Россией

Свое мнение выразил Владимир Огрызко

Сейчас нет никаких шансов посадить Кремль за стол переговоров. Такая возможность может появиться, если Россия лишится оккупированного Крыма, а Украина будет побеждать на поле боя.

"Для начала нужно, чтобы Россия потеряла Крым. И, кстати, многие военные западные действительно высокого стратегического уровня мышления давно уже подсказывают нашим военным, что нужно начинать с Крыма. Надо обломать Крым у России. А для России, для Путина лично, это что-то сакральное. Он же оттуда ведет всю историю, ведет свое наследие", — пояснил украинский дипломат, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, потеря Крыма будет означать для Путина потерю имиджа победителя. И это для главы Кремля будет очень проблематично, ведь он человек, который должен повсюду побеждать.

Во время переговоров представители Кремля всегда пытаются затянуть процесс, уйти от ответа, соврать, пустить разговор в другую сторону. Но если найти болевую точку Кремля, эту схему можно сломать.

"Это традиционная схема, но она не работает, когда им нажимаешь на мозоль. И вот когда этот мозоль найден, и по нему начинаешь сначала нежно, потом сильнее и сильнее, они говорят, ой, нет, давайте подумаем, может мы найдем какое-нибудь решение. До тех пор, пока ты их уговариваешь — абсолютно никаких результатов", — отметил дипломат.

Единственным аргументом, который будет весомым для РФ на предстоящих переговорах, является победа Украины на поле боя. Никаких других аргументов Россия не примет, уверен Огрызко.

Он добавил, что перед переговорами делегации ставится задача достичь определенных результатов. Есть максимум, средний результат и минимум. Переговорная работа начинается после того, как все это утверждено и расписано в директивах. Если делегации готовы к компромиссу, обычно каждая из них делает небольшое отступление от своей максималистской позиции и сходятся посередине.

"Хотим максимум, а получили среднюю линию — это нормально. И мы не взяли, и они не взяли, на этом договорились. С Россией так не работает, они хотят все и сразу. Они требуют, чтобы только их позиция учитывалась. Поэтому единственный способ их поставить на место, это найти эту болевую точку и объяснить, что еще немного и будем давить, и вам будет больно. Вот тогда все срабатывает", — резюмировал Огрызко.

Напомним, The New York Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщал, что для Украины очень важно вернуть свои территории, оккупированные Россией. Однако в любом возможном соглашении ключевым вопросом будет наличие гарантий того, что РФ не нападет в будущем.