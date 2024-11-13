Важливіше ніж повернення територій: у ЗМІ назвали ключовий пріоритет України на переговорах

Україна має досвід договорів з Росією у 2014-15 роках

Для України надзвичайно важливо повернути свої території, що їх окупувала Росія. Однак у будь-якій можливій угоді ключовим питанням буде наявність гарантій того, що вона не зазнає нападу в майбутньому.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваних українських чиновників. Зазначається, що досвід 2014-2015 років укоренила серед українців скептицизм у тому, що Кремль дотримуватиметься якихось домовленостей.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ще друге питання. Перше питання — це гарантії безпеки", — сказало джерело видання.

Голова Комітету з оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко розповів виданню, що Київ не будь-коли відмовлятиметься від претензій на свої території, які зазначені у Декларації про незалежність від 1991 року. Таку ж думку поділяє президент Володимир Зеленський, який у жовтні говорив, що незалежно від умов припинення вогню ніхто юридично не визнає окупованих територій частиною Росії.

Неназваний український чиновник розповів, що Київ хоче отримати гарантії, що будь-яка лінія припинення вогню не зашкодить економічному відновленню країни. Наприклад, це стосується промислових районів, які можуть опинитися на відстані російських обстрілів. Ширина демілітаризованої зони, за його словами, також буде ключовим чинником.

У Росії тим часом розуміють, що ніяке припинення вогню неможливе, допоки ЗСУ закріпилися в Курській області. Однак і без цього є спірні моменти, які роблять врегулювання вкрай малоймовірним у найближчому майбутньому.

"Нам буде складно дійти згоди саме тому, що навіть найм’якша наша позиція передбачає додаткові територіальні поступки з боку України", — розповів наближений до Кремля олігарх Костянтин Малофєєв.

Очевидно, під цим він має на увазі вимоги Володимира Путіна щодо передачі Криму, Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей у їхніх адміністративних кордонах.

Розмови про перемир’я різко набрали обертів після перемоги на виборах у США Дональда Трампа. Він уже обіцяв закінчити війну за 24 години, але так і не сказав, як саме він має намір це зробити. Приблизне його бачення було викладено в інтерв’ю Fox News у липні.

"Я б сказав Зеленському, досить — тобі треба укласти угоду. Я б сказав Путіну, якщо ти не укладеш угоду, ми йому багато чого дамо", — казав Трамп.

Як повідомлялося раніше, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон оцінив плани обраного президента США Дональда Трампа щодо України. За його словами, Лондону, можливо, доведеться подумати про відправку військ до України, якщо Вашингтон припинить підтримку.