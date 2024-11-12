Макрон назвав єдиний шлях до переговорів України та Росії

Україна має залишатися беззастережним пріоритетом

Єдиний шлях до переговорів — надання повної підтримки українським збройним силам, скільки буде потрібно. Союзників і НАТО продовжуватимуть закликати до подальшої допомоги Україні.

Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі. Він наголосив, що Україна має залишатися беззастережним пріоритетом і наголосив, що залучення північнокорейських військових на боці Росії — серйозна ескалація.

"Для безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа та сильний Альянс", — зазначив Макрон.

Також він наголосив, що всі питання щодо України не повинні вирішуватись без участі українців. Те саме стосується і Європи.

"Ми продовжимо закликати, щоб НАТО та союзники надавали всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Це єдиний шлях до переговорів. І хочу чітко підкреслити, що нічого не повинно вирішуватись про Україну без українців та про Європу – без європейців", – заявив Макрон. .

Крім того, стало відомо, що Франція передасть Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це повідомив депутат Франк Джілетті, пише Zone Militaire.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радники новообраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Однак вони не втішні.