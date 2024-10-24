Загострення відносин з Росією — на піку. Ця держава без ракет і гармат може зупинити війну в Україні

Саудівська Аравія може позбавити Росію грошей від продажу нафти

Відсутність високопоставлених представників Саудівської Аравії на саміті БРІКС у Казані вказує на те, що між королівством і Росією існують серйозні тертя з приводу обсягів видобування нафти. І вони можуть з часом призвести до знищення російської нафтогазової промисловості.

Про це експерт-міжнародник Євген Добряк розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA.

Він пояснив, що найбільш приємний показник — це відсутність на саміті наступника трону Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салмана. Від королівства мав бути лише міністр закордонних справ Фейсал бін Фархан Аль-Сауд.

— І це говорить про те, що Саудівська Аравія відмовилась приєднуватись до БРІКСу. Це показово і знаково. І те, що не приїхав кронпринц, говорить про те, що загострення відносин між Росією і Саудівською Аравією — на піку.

За його словами, саудити і росіяни в рамках ОПЕК+ (Організації країн-експортерів нафти, яка окрім членів картелю, включає і Росію. — Ред.) не можуть домовитись з питань квотування чи скорочення видобутку нафти.

— І я думаю, що заяви Саудівської Аравії про готовність збільшити видобуток нафти і обвалити ціни до 50 доларів [за барель], це реально, тому чекаємо 1 грудня, — каже Євген Добряк. — Якщо так буде, то це позитив. Бо це, мабуть, єдина країна, яка без ракет і гармат може зупинити війну, якщо буде обмежено надходження фінансів у російський бюджет для використання у війни проти України. Це й може стати поступовою зупинкою війни.

Він пояснив, що при ринковій ціні барелю "чорного золота" у 50 доларів, видобуток російської нафти у Сибіру й у вічній мерзлоті із собівартістю в 47 доларів стане вкрай невигідним.

— От і все фактично: російська нафта — неконкурентоспроможна на зовнішніх ринках, вона не може продаватися. І це не просто "мінус", а фактично руйнування нафтогазової системи Російської Федерації. Я цього чекаю дуже серйозно, — підсумував експерт-міжнародник.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що сказали Путін, Моді та Сі Цзіньпін на саміті БРІКС у Казані.