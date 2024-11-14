Подарок от Кима? В России заметили опасную северокорейскую пушку (фото)

В скором времени оружие может появиться и на фронте

В России, вероятно, заметили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "М-1989 Koksan". В сообщении отметили, что эшелоны с САУ транспортируют по железной дороге.

О перемещении северокорейских САУ сообщили на канале одного из Z-блоггеров. Опубликовали и фотографию с подтверждением.

"В РФ заметили северокорейскую САУ Коксан. Дальность стрельбы от 40 до 60 км в зависимости от типа снаряда. Товарищ Ким продолжает выполнять свои союзнические обязательства", — написал Z-блогер.

О времени и месте съемки неизвестно, однако партизаны по движению сопротивления "АТЕШ" в октябре сообщали о том, что российские военнослужащие начали обучение на самоходных артиллерийских установках северокорейского производства.

"Машина на железнодорожной платформе имеет соответствующий силуэт и характерную схему пятикаточного гусеничного шасси самоходной гаубицы M1989 Koksan", — пишут в издании "Милитарный".

Что известно о САУ "Коксан" из КНДР

Артиллерийская установка "Коксан" сделана под достаточно уникальный 170-мм калибр. Однако артсистему нельзя назвать особо новой. Ее производство было развернуто в 1973 году, но имеет одно важное преимущество – дальнобойность.

В отличие от артсистем периода СССР и нынешних российских, имеющих достаточно короткую длину ствола, "Коксан" имеет ствол более 8 метров, что позволяет забрасывать артснаряд на большую дальность.

Согласно открытым данным, дальность выстрела "Коксана" в зависимости от типа снаряда составляет от 40 до 60 км, что равно дальности орудий стандарта НАТО, получаемых ВСУ и давших украинской артиллерии заметное преимущество в дальнобойности.

По данным украинского военного историка Андрея Харука, "Коксан" был создан на базе японского оружия калибром 149-мм "тип 96" времен Второй Мировой войны, также имел длинный ствол — более 8 метров.

Впрочем, их боевые возможности все же ограничены, например точных артснарядов, подобных "Экскалибуру", у КНДР нет, а применение "Коксанов" Ираном во время ирано-иракской войны 1987 года не помогло ему победить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что южнокорейский генерал дал совет ВСУ по поводу солдат КНДР. По его словам, солдаты Северной Кореи умеют выдерживать допросы и плохие условия содержания, но к ним можно подобрать другой подход.