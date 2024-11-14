У Зеленського назвали спосіб ведення переговорів із Росією

Київ не погодиться заплющити очі на злочини Кремля

Україна може вести переговори про мир із Москвою, але лише використовуючи інструменти примусу. Для тиску на країну-агресора необхідна економічна та дипломатична єдність.

Крім того, росіянам не можна довіряти. Про це в ефірі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли кажуть угода про мир, то я не дуже розумію угода про мир з агресором, який хоче залишитися на вашій території та не відповідати за злочини проти вас. Це вже буде ваша згода закрити очі на його злочини", – сказав він.

Чиновник додав, що в інтересах України – категорично вийти на відносини з Кремлем на базі міжнародного права, що чітко регламентує, "що можна, а що не можна обговорювати". Він також наголосив, що з росіянами треба бути дуже обережними.

"Вони можуть вдати, що підпишуть угоду, але це означає, що вони готуються вдарити вас у спину. Це концепція РФ. Вони не можуть з вами домовитися, тому що вони визнають тільки, коли ви сильні, можете чинити опір і дати здачу. Всі інше їх не хвилює і вони прийдуть намагатися дозабрати щось у вас", – зазначив Подоляк.

Таким чином, за його словами, із Кремлем можна вести переговори, але лише через інструменти примусу.

"Це не буде угода про мир. Це буде примус Росії до миру на базі міжнародного права. Для цього потрібно військову компоненту отримати, економічну, дипломатичну єдність з погляду тиску на Росію", — резюмував радник глави ОП.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що новообраний президент США незабаром призначить представника миру в Україні, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Політтехнолог Олексій Голобуцький висловив думку, що очікувана стратегія Трампа не допоможе закінчити війну.