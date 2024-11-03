Україна та Росія ведуть непублічні переговори з низки питань: ЗМІ дізнались деталі

Переговори такого типу були успішними саме тому, що про них майже нікому не було відомо

Україна та Росія вже деякий час ведуть суворо конфіденційні переговори, на яких обговорюються можливі поступки. Переговори ведуться на рівні політичних радників лідерів держав, а зустрічі переговорників проходили в Копенгагені, у Києві, на Мальті, у Давосі та у Джидді в Саудівській Аравії – в останньому випадку були присутні представники Китаю.

Про це пише німецьке видання Die Zeit. Автор матеріалу, редактор політичного відділу німецького видання Еліс Бота, перерахувала питання, які непублічно обговорювали представники Києва та Москви.

За її даними, до списку увійшло взаємне утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обмін полоненими (та заручниками, яких утримує Росія), повернення незаконно вивезених українських дітей та деякі інші питання. Зернова угода виявилася невдалою домовленістю, протримавшись тільки трохи понад рік. А переговори щодо ударів по енергетиці загальмувалися, коли почалася Курська операція. Проте решта питань була вирішена вдало – зокрема, щодо обміну полоненими.

Бота зазначила, що переговори такого типу були успішними саме тому, що про них майже нікому не було відомо. До того ж така непублічна дипломатія покликана перевірити межі можливого: до чого насправді готові Україна та Росія. Наприклад, майбутнє Криму, поступки з боку Росії та деякі інші вкрай чутливі моменти. Такі питання обговорюються непублічно та в дуже закритому форматі.

"Уявіть, що сталося б в Україні, якби раптом з'явилися чутки, що президент Зеленський готовий поступитися територією. Але коли українські та російські чиновники, політичні радники та політологи говорять про це конфіденційно, інша сторона знає, де простір для маневру. А де – ні", – написала вона.

При цьому Бота розкритикувала німецьких чиновників, в тому числі канцлера Олафа Шольца, які, за її словами, чудово знають про дипломатичні процеси, які відбуваються "за лаштунками". Проте, коли вони закликають до вирішення війни дипломатією, то натякають на капітуляцію України. Це неприпустимо: переговори будуть, але не на російських умовах.

"Питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли і як. Вирішальне значення має одне: Володимир Путін має бути готовий до цього", – резюмувала вона.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ повідомили, що Україна та Росія нібито ведуть переговори про взаємне припинення обстрілів енергетичних об’єктів. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Москва навряд чи відмовиться від спроб залишити українців без електрики взимку.