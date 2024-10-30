Пєсков несподівано прокоментував "таємні переговори" Росії та України

Він відповів розпливчасто, але ясно

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію видання Financial Times, що Київ та Москва нібито можуть вести попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Він назвав це "вкидом".

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють", — цитують слова Пєскова росЗМІ.

Нагадаємо, FT, з посиланням на джерела серед високопоставлених українських чиновників, повідомив, що між Україною та Росією "йдуть дуже ранні переговори про можливий перезапуск чогось. Зараз йдуть переговори про енергетичні об’єкти".

За словами українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, сторони вже нібито досягли домовленостей на рівні спецслужб щодо скорочення частоти атак на енергетичну інфраструктуру. При цьому, наголосив співрозмовник видання, не йдеться про повну відмову від подібних ударів, а Україна бачить у них можливість чинити тиск на Росію.

При цьому російський чиновник сказав FT, що Путін не піде на подібну угоду доти, доки українські війська перебувають у Курській області. Видання нагадує, що переговори щодо обмеження ударів нібито планувалися у Катарі у серпні, але українська операція в Курській області їх зірвала.

Як повідомляв "Телеграф", виконувач обов’язків голови "Укренерго" Олексій Брехт дав прогноз, що зима для України стане однією з найскладніших за попередні роки. Зараз розглядаються три варіанти — у найгіршому з них російські обстріли продовжаться, а їхньою метою будуть об’єкти енергетики. У цьому випадку ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, завбільшки до двох черг графіків відключень, тобто до 8 годин.