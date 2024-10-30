Росія не сяде за стіл переговорів: Жорін пояснив чому і назвав мету РФ

Українцям, які переживають війну вже 10 років, вірити у мирні перемовини, які можуть зупинити Росію, вже якось дивно

У середу, 30 жовтня, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що дивлячись на лінію фронту, він не розуміє, чому РФ має сідати за стіл переговорів з Україною.

Своїми думками Жорін поділився на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, росіяни попри великі втрати просуваються.

"Не розумію, звідки у людей зʼявилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось — та все ж потроху росіяни просуваються. Навіщо їм тоді нас слухати взагалі?", — написав він.

Майор ЗСУ пише, є всього одна мета, з якою Російська Федерація піде на переговори. Жорін додав, що це капітуляція України.

"Очевидно, що Захід далекий від розуміння реальної ситуації та планів РФ. Їхня безтолкова позиція обернеться для них же великими проблемами. Але українцям, які переживають війну вже 10 років, вірити у мирні перемовини, які можуть зупинити Росію, вже якось дивно. Росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють. Єдина правда, про яку нам варто памʼятати", — додав захисник.

Раніше "Телеграф" писав, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що інформація про можливе ведення переговорів між Україною та РФ про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі є черговим "вкидом". Ці тези поширюються "анонімними джерелами " і не відповідають дійсності.