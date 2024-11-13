"При Хмельницькому" чи "за Хмельницького": як правильно вживати прийменники в українській мові
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Прийменник "при" — один із найчастіше вживаних в українській мові, проте далеко не завжди доречно
Українська мова має багату систему прийменників, кожен з яких розкриває унікальні відтінки значень. Особливу увагу варто приділити правильному використанню прийменника "при", оскільки його часто вживають помилково під впливом інших мов.
"Телеграф" розповідає, коли його використання є помилковим. Чим можна замінити цей прийменник, та як уникнути типових помилок у повсякденному мовленні.
Основні правила вживання
Прийменник "при" в українській мові природно вживається для позначення:
- безпосередньої близькості: "Ой у лузі при долині вітрець повіває";
- щільного прилягання предметів: "Росла я при криниці, при зимненькій водиці";
- тісного зв'язку між предметами чи явищами: "При сухому дереві й живе запалиться".
Альтернативні конструкції
Замість помилкового вживання прийменника "при" рекомендується використовувати:
- прийменник "за" з родовим відмінком,
- дієприслівникові звороти,
- підрядні речення часу,
- прийменники "край", "біля", "коло", "у (в)" (з місцевим відмінком
Типові помилки
- Часове значення:
- ❌ Неправильно: "при панщині",
- ✅ Правильно: "за панщини".
- Історичні періоди:
- ❌ Неправильно: "при Хмельницькому",
- ✅ Правильно: "за Хмельницького".
- Віддієслівні іменники:
- ❌ Неправильно: "при обміркуванні цієї справи",
- ✅ Правильно: "коли обмірковували", "обмірковуючи".
Правильне вживання прийменника "при" збагачує мовлення та допомагає точніше передати відтінки значень. Важливо пам'ятати, що цей прийменник насамперед позначає просторову близькість, а для часових відношень краще використовувати інші мовні засоби.
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