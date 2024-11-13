"При Хмельницькому" чи "за Хмельницького": як правильно вживати прийменники в українській мові

Прийменник "при" — один із найчастіше вживаних в українській мові, проте далеко не завжди доречно

Українська мова має багату систему прийменників, кожен з яких розкриває унікальні відтінки значень. Особливу увагу варто приділити правильному використанню прийменника "при", оскільки його часто вживають помилково під впливом інших мов.

"Телеграф" розповідає, коли його використання є помилковим. Чим можна замінити цей прийменник, та як уникнути типових помилок у повсякденному мовленні.

Основні правила вживання

Прийменник "при" в українській мові природно вживається для позначення:

безпосередньої близькості: "Ой у лузі при долині вітрець повіває";

щільного прилягання предметів: "Росла я при криниці, при зимненькій водиці";

тісного зв'язку між предметами чи явищами: "При сухому дереві й живе запалиться".

Альтернативні конструкції

Замість помилкового вживання прийменника "при" рекомендується використовувати:

прийменник "за" з родовим відмінком,

дієприслівникові звороти,

підрядні речення часу,

прийменники "край", "біля", "коло", "у (в)" (з місцевим відмінком

Типові помилки

Часове значення:

❌ Неправильно: "при панщині",

✅ Правильно: "за панщини".

Історичні періоди:

❌ Неправильно: "при Хмельницькому",

✅ Правильно: "за Хмельницького".

Віддієслівні іменники:

❌ Неправильно: "при обміркуванні цієї справи",

✅ Правильно: "коли обмірковували", "обмірковуючи".

Правильне вживання прийменника "при" збагачує мовлення та допомагає точніше передати відтінки значень. Важливо пам'ятати, що цей прийменник насамперед позначає просторову близькість, а для часових відношень краще використовувати інші мовні засоби.

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