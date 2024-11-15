Що особливого у північнокорейських гарматах "Koksan", які помітили в РФ

Навіть в СРСР їх не було багато

Далекобійні САУ "Koksan" з КНДР, які нещодавно помітили в РФ, навряд чи кардинально щось змінять на полі бою. Проте ця гаубиця може здійснювати 2 постріли за 5 хвилин.

Про це розповів головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков "Київ 24". За його словами, потрапити снарядом "Koksan" з максимальної відстані — виграти в лотерею.

""Koksan" стріляє на 40 км звичайним снарядом, відносно 600 км, тобто це активно-реактивний снаряд. Він дуже специфічний, тому навіть в Радянському Союзі їх багато не було", — каже Катков.

Він додає, що влучити кудись активно-реактивним снарядом та ще на максимальну дальність дуже важко, набагато легше в лотерею виграти. До того ж "Koksan" не такий і швидкострільний, бо випускає по 2 снаряди на 5 хв.

"Тобто з погляду того, що звичайна західна артилерійська система у калібрі 155 мм і з довжиною ствола 52 калібри має дальність зі звичайним боєприпасам у 40 км, то вона просто перестрілює "Koksan". І ба більше, ЗСУ мають величезний реальний досвід ефективного враження будь-яких далекобійних систем, які використовує Російська Федерація, тих самих "Піонів", для цього використовують HIMARS, наприклад", — каже головред Defense Express.

Аналізуючи це, Катков підкреслив, що передача Росії цих САУ "мало що змінить" на полі бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що південнокорейський генерал дав пораду ЗСУ про солдатів КНДР.