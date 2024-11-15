Что особенного в северокорейских пушках "Koksan", которые заметили в РФ

Даже в СССР их не было много

Дальнобойные САУ "Koksan" из КНДР, которые недавно заметили в РФ, вряд ли кардинально что-то изменят на поле боя. Однако эта гаубица может производить 2 выстрела за 5 минут.

Об этом рассказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков "Киев 24". По его словам, попасть снарядом "Koksan" с максимального расстояния — выиграть в лотерею.

""Koksan" стреляет на 40 км обычным снарядом, относительно 600 км, то есть это активно-реактивный снаряд. Он очень специфичен, поэтому даже в Советском Союзе их много не было", — говорит Катков.

Он добавляет, что попасть куда-то активно-реактивным снарядом и еще на максимальную дальность очень тяжело, гораздо легче выиграть в лотерею. К тому же "Koksan" не такой и быстрострельный, потому что выпускает по 2 снаряда на 5 мин.

"То есть с точки зрения того, что обычная западная артиллерийская система в калибре 155 мм и с длиной ствола 52 калибра имеет дальность по обычным боеприпасам в 40 км, то она просто перестреливает "Koksan". И более того, ВСУ имеют огромный реальный опыт эффективного уничтожения дальнобойных систем, которые использует Российская Федерация, тех же "Пионов", для этого используют HIMARS, например", — говорит главред Defense Express.

Анализируя это, Катков подчеркнул, что передача России этих САУ "навряд ли что-то изменит" на поле боя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что южнокорейский генерал дал совет ВСУ о солдатах КНДР.