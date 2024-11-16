Чи можуть через штраф від ТЦК заблокувати банківські рахунки

За несвоєчасну сплату можуть відкрити виконавче провадження

За порушення правил військового обліку громадян можуть штрафувати. Якщо військовозобов'язаний не платить штрафи, можна нарватися на виконавчу службу.

Про накладення штрафу можна дізнатися декількома способами. Про це розповіли в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, передає "Суспільне".

Як дізнатись про штрафи від ТЦК та СП можна:

під час особистого візиту до військкомату за місцем реєстрації;

у мобільному застосунку "Дія";

поштовим повідомленням.

Що така виконавче провадження

Виконавче провадження — це процес примусового виконання рішень судів або інших уповноважених органів, якщо особа не виконує їх добровільно. Воно здійснюється органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.

Наслідки відкриття виконавчого провадження:

Блокування банківських рахунків. Тобто рахунки боржника можуть бути заморожені, а кошти на них — списані для погашення боргу.

Вилучення майна. Виконавці мають право описати й реалізувати майно боржника для покриття боргу.

Як перевірити, чи є виконавче провадження

За інформацією Міністерства юстиції України, якщо громадянин отримав штраф від ТЦК та СП і стосовно нього було відкрите виконавче провадження, про це можна дізнатися:

через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;

через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Перевірити наявність провадження можна онлайн на сайті Міністерства за посиланням. Для цього вам потрібно ввести дані у відповідні рядки, а саме:

прізвище, ім'я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

номер виконавчого провадження.

Варто зазначити, що у відкритому виконавчому провадженні обов’язково має бути вказаний час його відкриття.

Нагадуємо, що наразі адміністративні стягнення за неявку або порушення облікових правил становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні правопорушення передбачені вищі штрафи.

Крім того, при умисному або повторному порушенні, за неявку по "бойовій" повістці до порушника можуть застосовуватися кримінальні санкції.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф можна отримати за відсутність документів під час перевірки ТЦК. Ухвалити рішення про накладення штрафу може керівник військкомату.