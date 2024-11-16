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Могут ли из-за штрафа от ТЦК заблокировать банковские счета

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

За несвоевременную оплату могут открыть исполнительное производство

За нарушение правил воинского учета граждан могут штрафовать. Если военнообязанный не платит штраф, можно нарваться на исполнительную службу.

О наложении штрафа можно узнать несколькими способами. Об этом рассказали в управлении коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает "Суспільному".

Как узнать штрафы от ТЦК и СП можно:

  • во время личного визита в военкомат по месту регистрации;
  • в мобильном приложении "Дія";
  • почтовое сообщение.

Что такое исполнительное производство

Исполнительное производство – это процесс принудительного исполнения решений судов или других уполномоченных органов, если лицо не выполняет их добровольно. Оно производится органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

Последствия открытия исполнительного производства:

  • Блокировка банковских счетов. То есть счета должника могут быть заморожены, а средства на них списаны для погашения долга.
  • Изъятие имущества. Исполнители вправе описать и реализовать имущество должника для покрытия долга.

Как проверить, есть ли исполнительное производство

По информации Министерства юстиции Украины, если гражданин получил штраф от ТЦК и СП и на него было открыто исполнительное производство, об этом можно узнать:

  • через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;
  • через автоматизированную систему исполнительного производства (АССП).

Проверить наличие производства можно онлайн на сайте Министерства по ссылке. Для этого вам нужно ввести данные в соответствующие строки, а именно:

  • фамилия, имя, отчество;
  • число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;
  • номер исполнительного производства.

Следует отметить, что в открытом исполнительном производстве обязательно должно быть указано время его открытия.

Напоминаем, что административные взыскания за неявку или нарушение учетных правил составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен за первое нарушение, а за повторные правонарушения предусмотрены более высокие штрафы.

Кроме того, при преднамеренном или повторном нарушении за неявку по "боевой" повестке к нарушителю могут применяться уголовные санкции.

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф можно получить за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Принять решение о наложении штрафа может руководитель военкомата.

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#Мобилизация #Исполнительное #Штраф от ТЦК