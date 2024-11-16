Могут ли из-за штрафа от ТЦК заблокировать банковские счета

За несвоевременную оплату могут открыть исполнительное производство

За нарушение правил воинского учета граждан могут штрафовать. Если военнообязанный не платит штраф, можно нарваться на исполнительную службу.

О наложении штрафа можно узнать несколькими способами. Об этом рассказали в управлении коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает "Суспільному".

Как узнать штрафы от ТЦК и СП можно:

во время личного визита в военкомат по месту регистрации;

в мобильном приложении "Дія";

почтовое сообщение.

Что такое исполнительное производство

Исполнительное производство – это процесс принудительного исполнения решений судов или других уполномоченных органов, если лицо не выполняет их добровольно. Оно производится органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

Последствия открытия исполнительного производства:

Блокировка банковских счетов. То есть счета должника могут быть заморожены, а средства на них списаны для погашения долга.

Изъятие имущества. Исполнители вправе описать и реализовать имущество должника для покрытия долга.

Как проверить, есть ли исполнительное производство

По информации Министерства юстиции Украины, если гражданин получил штраф от ТЦК и СП и на него было открыто исполнительное производство, об этом можно узнать:

через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;

через автоматизированную систему исполнительного производства (АССП).

Проверить наличие производства можно онлайн на сайте Министерства по ссылке. Для этого вам нужно ввести данные в соответствующие строки, а именно:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;

номер исполнительного производства.

Следует отметить, что в открытом исполнительном производстве обязательно должно быть указано время его открытия.

Напоминаем, что административные взыскания за неявку или нарушение учетных правил составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен за первое нарушение, а за повторные правонарушения предусмотрены более высокие штрафы.

Кроме того, при преднамеренном или повторном нарушении за неявку по "боевой" повестке к нарушителю могут применяться уголовные санкции.

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф можно получить за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Принять решение о наложении штрафа может руководитель военкомата.