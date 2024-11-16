Могут ли из-за штрафа от ТЦК заблокировать банковские счета
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За несвоевременную оплату могут открыть исполнительное производство
За нарушение правил воинского учета граждан могут штрафовать. Если военнообязанный не платит штраф, можно нарваться на исполнительную службу.
О наложении штрафа можно узнать несколькими способами. Об этом рассказали в управлении коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает "Суспільному".
Как узнать штрафы от ТЦК и СП можно:
- во время личного визита в военкомат по месту регистрации;
- в мобильном приложении "Дія";
- почтовое сообщение.
Что такое исполнительное производство
Исполнительное производство – это процесс принудительного исполнения решений судов или других уполномоченных органов, если лицо не выполняет их добровольно. Оно производится органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.
Последствия открытия исполнительного производства:
- Блокировка банковских счетов. То есть счета должника могут быть заморожены, а средства на них списаны для погашения долга.
- Изъятие имущества. Исполнители вправе описать и реализовать имущество должника для покрытия долга.
Как проверить, есть ли исполнительное производство
По информации Министерства юстиции Украины, если гражданин получил штраф от ТЦК и СП и на него было открыто исполнительное производство, об этом можно узнать:
- через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;
- через автоматизированную систему исполнительного производства (АССП).
Проверить наличие производства можно онлайн на сайте Министерства по ссылке. Для этого вам нужно ввести данные в соответствующие строки, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;
- номер исполнительного производства.
Следует отметить, что в открытом исполнительном производстве обязательно должно быть указано время его открытия.
Напоминаем, что административные взыскания за неявку или нарушение учетных правил составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен за первое нарушение, а за повторные правонарушения предусмотрены более высокие штрафы.
Кроме того, при преднамеренном или повторном нарушении за неявку по "боевой" повестке к нарушителю могут применяться уголовные санкции.
Ранее "Телеграф" писал, какой штраф можно получить за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Принять решение о наложении штрафа может руководитель военкомата.