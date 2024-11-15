Чи видають повістки на кордоні: у ДПСУ відповіли

Представники ТЦК можуть з'являтися на пунктах пропуску

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати за межі України. Проте деякі категорії громадян можуть перетнути кордон законно.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів для "Радіо Свобода", що на прикордонних пунктах пропуску повістки не видають. Однак у певний час там можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування.

За словами представника ДПСУ, масова або прихована видача повісток на пунктах пропуску не відбувається.

"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають", — розповідає речник.

У разі, якщо прикордонники виявляють, що громадянин перебуває в розшуку або має порушення, вони можуть звернутися до поліції. Поліціянти своєю чергою мають право передати порушника до ТЦК для уточнення обставин та подальших дій.

Нагадуємо, щоб виїхати за кордон, чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути як паперовим, так і в електронній формі. Відсутність документа стане підставою для відмови у виїзді з України.

Разом з цим громадянин має бути впевненим, що його військово-облікові дані оновлені та актуальні. Якщо в Єдиному державному реєстрі призовників і резервістів вказано, що особа в розшуку ТЦК, прикордонники можуть викликати поліцію на місце для затримання.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати за кордон у листопаді. Перетин кордону регулюється відповідною постановою КМУ.