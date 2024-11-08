За які порушення можна отримати штраф від ТЦК

Неоновлення даних також карається законом

В Україні за порушення військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. За ухилення від мобілізації військовозобов'язаний може отримати штраф від ТЦК та СП.

Юристи юридичної компанії "Inseinin" детальніше розповіли, за що військкомати можуть накладати штрафи. За словами юристів, санкції можуть бути як адміністративними (штрафи), так і кримінальними (у разі повторного або умисного порушення).

Основними нормативними актами, які регулюють мобілізаційні питання, є Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанова №560 від 2024 року, а також Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Ці документи детально описують відповідальність громадян за порушення, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та військовим обліком.

До найбільш поширених порушень, за які ТЦК можуть накладати штрафи, належать:

неявка за повісткою – якщо громадянин не з’являється у зазначений час без поважної причини;

– якщо громадянин не з’являється у зазначений час без поважної причини; невиконання мобілізаційних вимог – коли особа не виконує завдання, пов’язані з мобілізацією;

– коли особа не виконує завдання, пов’язані з мобілізацією; ігнорування військового обліку – якщо громадянин не стає на облік або порушує його правила.

Також штраф від ТЦК можна отримати за невчасно оновлені дані. Адміністративну відповідальність можна понести за відсутність військово-облікових документів під час перевірки ТЦК.

Розмір штрафів

Наразі адміністративні стягнення за неявку або порушення облікових правил становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні правопорушення передбачені вищі штрафи.

Крім того, при умисному або повторному порушенні, за неявку по "бойовій" повістці до порушника можуть застосовуватися кримінальні санкції.

Нагадуємо, що штраф від ТЦК можна сплатити у касі будь-якого банку України. Крім того, оплату можна здійснити через онлайн-банкінг, використовуючи реквізити, зазначені у повідомленні про адміністративне порушення. Важливо зробити це протягом 15 днів, щоб уникнути подвоєння суми.

Якщо громадянин не згоден зі штрафом, він має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Раніше "Телеграф" писав, коли суд може скасувати штраф від ТЦК. Лише з червня по жовтень 2024 року українські суди розглянули щонайменше 314 справ щодо оскарження штрафів, накладених територіальними центрами комплектування.