Який штраф можна отримати за відсутність документів під час перевірки ТЦК

Ухвалити рішення про накладення штрафу може керівник військкомату

В Україні під час воєнного стану громадяни мають носити з собою документи. Зокрема, чоловіки повинні мати військово-обліковий документ.

За Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чоловіки віком від 18 до 60 років повинні пред’являти документи на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, прикордонника або поліціянта. Відсутність або відмова пред’явити військово-обліковий документ під час перевірки є адміністративним порушенням.

Розмір штрафу передбачений частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Порушення правил військового обліку або мобілізації карається штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Рішення про накладення штрафу ухвалює керівник ТЦК , згідно з вимогами частини 2 статті 235 КУпАП.

Зазначимо, що чоловікам в особливий період потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".

Наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.

Нагадуємо, що військовозобов'язані та призовники мають стояти на обліку в ТЦК та СП. Громадяни, які не стали на облік у визначений термін або взагалі уникали постановки, можуть отримати штраф.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме статті 210 встановлено розмір покарання. Штрафи коливаються в межах:

у мирний час – від 3,4 до 5,1 тисячі грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 до 25,5 тисячі грн.

Окрім того, якщо військовозобов'язаний змінює місце проживання, він повинен знятися з обліку в попередньому територіальному центрі комплектування і стати на облік у новому місці протягом семи днів. Для постановки на облік необхідно особисто відвідати військкомат.

Раніше "Телеграф" писав, чи дійсний зараз військовий квиток радянського зразка. Представники територіальних центрів комплектування та правоохоронні органи мають право перевіряти документи у громадських місцях, тому важливо стежити за їхньою актуальністю.