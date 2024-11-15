Чи можуть в Україні позбавити водійських прав за неявку в ТЦК, пояснили в Міноборони

Міністерство оборони пояснило, коли саме можуть застосувати вилучення документів водія

Інформація в деяких засобах масової інформації про те, що у українців за неявку в ТЦК автоматично вилучають посвідчення водія, насправді не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Там зазначили, що на практиці позбавляти водія документів на право керування авто через неявку в ТЦК не можуть. Однак за законом тимчасове обмеження права керування транспортним засобом може відбуватися виключно за рішенням суду.

Для цього територіальний центр комплектування і соціальної підтримки має звернутися з відповідним позовом до суду — це відбувається, якщо громадянин ігнорує вимоги закону про мобілізацію.

Процедура позову до суду має включати детальний опис вимог, які має виконати громадянин відповідно до мобілізаційного законодавства, а також документальне підтвердження того, що конкретна особа ухиляється від мобілізації.

Лише після розгляду відповідної заяви з боку ТЦК суд ухвалює рішення щодо обмеження права конкретної особи на керування транспортним засобом. Це відбувається лише за умови підтвердження факту ухиляння від призову.

Як раніше повідомляв "Телеграф", працівники ТЦК не мають права вилучати в громадян паспорт, водійське посвідчення, банківські картки або будь-які інші документи. Про це заявив адвокат Дмитро Франчук.