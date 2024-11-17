Чому в СРСР забороняли колядки

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Радянський Союз славився численними заборонами, які торкалися практично у всій сфері життя громадян. Особливо жорстко переслідувалися релігійні та народні традиції, серед яких опинилися і колядки.

"Телеграф" підготував матеріал, чому колядування в СРСР було під забороною. На це є декілька причин.

Варто зазначити, що колядки вважалися "релігійним пережитком" та "проявом буржуазного націоналізму". Влада активно боролася з цією традицією, вбачаючи в загрозу комуністичної ідеології.

Чому колядки опинились під забороною:

Релігійний характер. Більшість традиційних колядок містили християнські мотиви, тому радянська влада проводила політику державного атеїзму. Переслідувалося будь-яке проявлення релігійності.

Ще однією причиною була національна ідентичність, адже колядки зберігали національну культуру та традиції, що позначило політику створення "єдиного радянського народу". Особливо жорстко переслідувалося колядування в національних республіках.

Також стосувалось це і економічного аспекту, бо тоді традиція обміну подарунками під час колядування вважалася проявом "приватновласницьких інстинктів". Радянська влада вбачала в цьому елементі "неконтрольований товарообіг".

Що було замість колядок

Замість традиційних колядок пропагувалися "новорічні пісні" з радянською тематикою. Втім, попри заборону та переслідування, традиція колядування продовжувала жити в народній пам’яті, особливо в сільській місцевості та західних регіонах України.

Сьогодні колядки знову стали невід'ємною частиною святкування Різдва, символізуючи відродження національних традицій та духовної культури.

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