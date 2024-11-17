Почему в СССР запрещали колядки

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Советский Союз славился многочисленными запретами, затрагивавшими практически во всей сфере жизни граждан. Особенно жестко преследовались религиозные и народные традиции, среди которых и колядки.

"Телеграф" подготовил материал, почему колядование в СССР было под запретом. Этому есть несколько причин.

Следует отметить, что колядки считались "религиозным пережитком" и "проявлением буржуазного национализма". Власть активно боролась с этой традицией, видя угрозу коммунистической идеологии.

Почему колядки оказались под запретом:

Религиозный характер. Большинство традиционных колядок содержали христианские мотивы, поэтому советские власти проводили политику государственного атеизма. Преследовалось всякое проявление религиозности.

Еще одной причиной была национальная идентичность, ведь колядки сохраняли национальную культуру и традиции, что обозначило политику создания единого советского народа. Особенно жестко преследовалось колядование в национальных республиках.

Также относилось это и к экономическому аспекту, потому что тогда традиция обмена подарками во время колядования считалась проявлением "частновладельческих инстинктов". Советские власти видели в этом элементе "неконтролируемый товарооборот".

Что было вместо колядок

Вместо традиционных колядок пропагандировались "новогодние песни" с советской тематикой. Впрочем, вопреки запрету и преследованию, традиция колядования продолжала жить в народной памяти, особенно в сельской местности и западных регионах Украины.

Сегодня колядки снова стали неотъемлемой частью празднования Рождества, символизируя возрождение национальных традиций и духовной культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 10 мелодичных колядках, которые легко выучить.