Зима близько: де в Україні чекати на сніг в понеділок

Погода поступово погіршується

Календарна осінь підходить до завершення, а погода в Україні невпинно прагне погіршення. І хоча більшість жителів країни чекає на пару хороших днів, проте "тизер" майбутньої вогкості деякі області побачать уже з понеділка.

Поки що йдеться про чотири західні області. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Загалом погода зберігатиме тенденцію до похолодання. Порівняно з 17 листопада, 18 числа по всіх областях стовпчики термометра опустяться приблизно на 1-2 градуси.

Різкіше похолодання очікується у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, де також протягом дня пройдуть дощі з мокрим снігом. У решті областей небо буде хмарним, але без опадів.

Різке збільшення вогкості по всій Україні варто чекати з 20 листопада, а вже 21-го у більшості областей фіксуватиметься сніг.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, в українській столиці практично весь робочий тиждень зберігатиметься похмура погода. Крім того, мешканців закликали готуватися до того, що вже у четвер на вулицях буде дуже слизько.