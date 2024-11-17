Зима близко: где в Украине ждать снега в понедельник

Погода постепенно ухудшается

Календарная осень подходит к завершению, а погода в Украине непреклонно стремится к ухудшению. И хотя большинство жителей страны ждет пара хороших дней, однако "тизер" грядущей сырости некоторые области увидят уже с понедельника.

Пока речь идет о четырех западных областях. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В целом погода будет сохранять тенденцию к похолоданию. По сравнению с 17 ноября, 18 числа по всех областях столбики термометра опустятся примерно на 1-2 градуса.

Более резкое похолодание ожидается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где также в течение дня пройдут дожди с мокрым снегом. В остальных областях небо будет облачным, но без осадков.

Резкое увеличение сырости по всей Украине стоит ждать с 20 ноября, а уже 21-го в большинстве областей будет фиксироваться снег.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в украинской столице практически всю рабочую неделю будет сохраняться пасмурная погода. Кроме того, жителей призвали готовиться к тому, что уже в четверг на улицах будет очень скользко.