Магнітна буря відпускає Землю, але сонячна пляма може спалахнути у будь-яку мить

Чого очікувати від геопогоди найближчими днями

Середня магнітна буря в 4 бали на Землі йде на спад, проте не надовго. Вже у понеділок, 18 жовтня, вона знову почнеться, але протягом тижня будуть значні стрибки.

Про це повідомляє Spaceweather. Наразі на сонячному диску є потужна сонячна пляма, AR3886, проте вона намагається спалахнути більше тижня.

До того ж на Сонці є величезна нитка магнетизму, яка охоплює його південну півкулю. Проте на 17-18 жовтня вчені прогнозують помірну та малу магнітні бурі.

Як йдеться на порталі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у неділю, 17 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. А у понеділок, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) — середня магнітна буря.

Зауважимо, що прогнози магнітних бурь можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Нагадаємо, що вже наступного тижня Україну засипле снігом. Найбільше не пощастить західним, північним та центральним регіонам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на вихідних синоптики прогнозують потепління без опадів.