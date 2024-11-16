Україну накриє хуртовина: які області засипле снігом найбільше

Одягайтесь тепліше

Попри нетривале потепління, на Україну насувається справжня зима вже з наступного тижня. Майже в усіх областях прогнозують снігопади.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що вже з понеділка, 18 листопада, Україну очікують опади та похолодання.

Коли Україну накриє сніг

На заході країни вже з 18 листопада буде падати мокрий сніг та дощ. При цьому вдень сонце пригріє до +8 градусів, а вночі до +2 градусів. Інші регіони сніг не накриє, але на півночі та півдні можливий незначний дощ. Температура вдень у цих областях не сягне вище +11 градусів, а вночі +6 градусів.

На сході України синоптики прогнозують помірну хмарність з температурою до +9 градусів.

Вже у четвер, 21 листопада, майже на всій території України засніжить. Західні області очікує незначний сніг та дощ. Стовпчики термометра вдень опустять до +2, а вночі до 0 градусів. Найбільше снігом засипле центральні та північні області. Тут синоптики прогнозують також дощ. А от повітря прогріється вдень до +7 градусів, а вночі — до +2 градусів.

На сході країни ймовірність снігу та опадів низька, але повітря прогріється аж до +12 градусів. Південним регіонам менше пощастило з погодою, адже тут синоптики прогнозують дощі без снігу.

Нагадаємо, нещодавно Україну вже засипало снігом. У мережі опублікували чимало гарних світлин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики прогнозують різке погіршання погоди в Україні.