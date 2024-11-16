Стало відомо, коли у Києві випаде сніг

Одягайтеся тепліше

Незважаючи на нетривале потепління, до столиці прийде справжня зима вже наступного тижня. Синоптики прогнозують значне похолодання та снігопади, а також дощ із мокрим снігом.

Про це свідчать дані сайту "Мeteofor". Вже починаючи з вівторка, 19 листопада, на Київ очікують значні опади та похолодання.

Майже весь наступний тиждень у столиці буде похмура, дощова погода. Починаючи з четверга, 21 листопада, у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця.

У четвер, 21 листопада, ранковий сильний дощ після полудня має ослабнути, а ближче до вечора його замінить дрібний дощ зі снігом.

Цікаво, що 21 листопада вважається зарубіжною датою – з цього дня "зима встає на ноги". Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною. якщо день починався туманом, чекали на відлигу; Наші пращури помітили, що у цей день погода буде ясна.

У п’ятницю та суботу, 22 та 23 листопада, з ранку та до самого вечора небо у Києві буде приховане за хмарами. Очікується невеликий сніг.

У неділю, 24 листопада, нічний дощ зі снігом уранці зміниться снігом. Однак ближче до полудня опади припиняться.

Коли офіційно розпочнеться зима

Незважаючи на перші заморозки, метеорологічна зима ще не настала. Офіційний початок зими фіксується тоді, коли середньодобова температура повітря стійко переходить через 0°С у бік зниження.

У Києві середня дата такого переходу припадає на 29 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну вже засипало снігом. У мережі опублікували чимало чудових фотографій.