Закон є, але… Звільнення однієї категорії військових перетворилося на проблему

У Міноборони не прописали процедуру, яка б дозволила уникнути проблем при звільненні

Після набуття чинності нового мобілізаційного закону, що суттєво змінив Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", частина бійців не може скористатися правом не звільнення. Йдеться, зокрема, про воїнів, що мають рідних з інвалідністю. Як пояснюють юристи, наразі один з документів, потрібний для підтвердження наявності такої підстави, фактично не доступний.

Під час дії воєнного стану право на звільнення дає вік (граничний встановлений на рівні 60 років, а для офіцерського складу – 65), стан здоров’я, набрання чинності обвинувального вироку суду, звільнення з полону, а також сімейні обставини. В переліку останніх, зокрема, потреба піклуватися про родичів з інвалідністю. При цьому нововведенням стало те, що вони потребують саме постійного догляду та не мають інших членів родини першого чи другого ступеня спорідненості, які могли б його забезпечити.

- Наказом МО України від 23.07.2024 №495 було затверджено зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, якими, зокрема, було визначено перелік документів, який необхідний для звільнення з військової служби по кожній з підстав, – пояснила в коментарі "Телеграфу" адвокат у сфері військового права Аліна Редько. – З одного боку, оцінюю дуже позитивно такі зміни, оскільки чітке визначення необхідного пакету документів унеможливить безпідставні відмови у звільненнях від військових частин, з іншого боку, перелік містить документи, які, на сьогодні неможливо отримати.

За словами юриста, мова йде про Акт обстеження сімейного стану військовослужбовця, який має бути затверджений керівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В ньому має бути зазначена інформація про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд. Такий Акт вимагається для звільнення у разі необхідності здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи та у разі необхідності здійснювати постійний догляд за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи.

- Річ у тому, що в законодавстві не визначено процедуру видачі Акту, що фактично ускладнює або взагалі унеможливлює звільнення з військової служби за вказаними підставами, – говорить адвокат. – Процедура видачі Акту, на мою думку, повинна визначити, зокрема, такі питання:

⁃ який саме ТЦК та СП має видавати Акт: за місцем реєстрації місця проживання військового, за місцем призову військового, за місцем проживання особи з інвалідністю тощо.

⁃ хто має право звертатись за Актом: особа з інвалідністю, яка потребує постійного догляду чи військовослужбовець. При цьому, потрібно врахувати, що здебільшого військовослужбовець не може фізично звернутись до ТЦК та СП, адже проходить військову службу.

⁃ термін для видачі Акту

⁃ як та на підставі чого ТЦК та СП має визначити відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд

⁃ чіткі підстави для відмови у видачі Акту.

Процедура має бути прозорою та зрозумілою для уникнення зловживання правами з боку ТЦК та СП та усунення корупційних ризиків, – наголосила Аліна Редько й зазначила, що випадки з відмовою у видачі Актів в її практиці непоодинокі. Тож наразі, для того, щоб бійці могли скористатися своїм правом на звільнення, в тому числі й за потреби забезпечити постійний догляд за своїми рідними, законодавці мають подбати про доопрацювання процедури.

Як повідомляв "Телеграф", догляд за рідними з інвалідністю є також підставою для отримання відстрочки від мобілізації.