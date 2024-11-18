Закон есть, но… Увольнение одной категории военных превратилось в проблему

В Минобороны не прописали процедуру, которая позволила бы избежать проблем при увольнении

После вступления в силу нового мобилизационного закона, существенно изменившего Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", часть бойцов не может воспользоваться правом не увольнение. Речь идет, в частности, о воинах, имеющих родных с инвалидностью. Как объясняют юристы, сейчас один из документов, необходимый для подтверждения наличия такого основания, фактически не доступен.

Во время действия военного положения право на увольнение дает возраст (предельный установлен на уровне 60 лет, а для офицерского состава – 65), состояние здоровья, вступление в силу обвинительного приговора суда, освобождение из плена, а также семейные обстоятельства. В перечне последних, в частности, необходимость заботиться о родственниках с инвалидностью. При этом нововведением стало условие, что они нуждаются в постоянном уходе и не имеют других членов семьи первой или второй степени родства, которые могли бы его обеспечить.

- Приказом Минобороны Украины от 23.07.2024 №495 были утверждены изменения в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, которыми, в частности, был определен перечень документов, необходимый для увольнения с военной службы по каждому основанию, – пояснила в комментарии "Телеграфу" адвокат в сфере военного права Алина Редко. – С одной стороны, оцениваю очень положительно такие изменения, поскольку четкое определение необходимого пакета документов исключит возможность безосновательных отказов в увольнении из воинских частей, с другой стороны, перечень содержит документы, которые, на сегодня невозможно получить.

По словам юриста, речь идет об Акте обследования семейного положения военнослужащего, который должен быть утвержден руководителем Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В нем должна быть указана информация о наличии или отсутствии других лиц, которые осуществляют или могут осуществлять такой уход. Такой Акт требуется для увольнения в случае необходимости осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруги), который является лицом с инвалидностью I или II группы. А также в случае необходимости осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы.

- Дело в том, что в законодательстве не определена процедура выдачи Акта, что фактически усложняет или вообще делает невозможным увольнение с военной службы по указанным основаниям, — говорит адвокат. – Процедура выдачи Акта, по моему мнению, должна определить, в частности, ответы на следующие вопросы:

⁃ какой именно ТЦК и СП должен выдавать Акт: по месту регистрации места жительства военного, по месту призыва военного, по месту жительства лица с инвалидностью и т.д.;

⁃ кто имеет право обращаться за Актом: лицо с инвалидностью, нуждающееся в постоянном уходе или военнослужащий. При этом нужно учесть, что в основном военнослужащий не может физически обратиться в ТЦК и СП, ведь проходит военную службу;

⁃ срок для выдачи Акта;

⁃ как и на основании чего ТЦК и СП должно определить отсутствие других лиц, которые осуществляют или могут осуществлять такой уход;

⁃ четкие основания для отказа в выдаче Акта.

Процедура должна быть прозрачной и понятной во избежание злоупотребления правами со стороны ТЦК и СП и устранения коррупционных рисков, – отметила Алина Редько и добавила, что отказы в выдаче Актов в ее практике не единичны. Поэтому для того, чтобы бойцы могли воспользоваться своим правом на увольнение, в том числе и при необходимости обеспечить постоянный уход за своими родными, законодатели должны позаботиться о доработке процедуры.

Как сообщал "Телеграф", уход за родными с инвалидностью также является основанием для получения отсрочки от мобилизации.