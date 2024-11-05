Чи може військовий звільнитися зі служби, якщо його матір має інвалідність

Подати рапорт на звільнення можна після оформлення необхідних документів

Деякі військові можуть звільнитися зі служби за сімейними обставинами. Зокрема, якщо їхні матір чи батько мають інвалідність та потребують постійного догляду.

Про це розповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult. Він зазначив, що військовослужбовець має право на звільнення, якщо його матір є особою з інвалідністю II групи.

Згідно з пп. "г" п. 2 ч. 6 ст. 26 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", військовий має право на звільнення під час воєнного стану за наявності певних поважних причин. Серед таких причин, передбачених частиною 12 цієї ж статті, є необхідність постійного догляду за одним із батьків, який має інвалідність I чи II групи, за умови відсутності інших близьких родичів, які могли б забезпечити цей догляд.

Юрист пояснює, що для підтвердження права на звільнення військовому необхідно:

отримати довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка засвідчить, що його матір чи батько потребує постійного догляду;

від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка засвідчить, що його матір чи батько потребує постійного догляду; підтвердити спільну реєстрацію з родичем за однією адресою, де здійснюватиметься догляд.

Коли всі документи зібрані, військовослужбовець може подати рапорт на звільнення за сімейними обставинами . Важливо мати належно оформлені довідки, що підтверджують необхідність догляду та відсутність інших осіб, які могли б це забезпечити.

Нагадуємо, хто може отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Скористатися правом на відстрочку можуть:

чоловіки та жінки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю та або її групи;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії;

опікуни недієздатних осіб;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи II груп;

громадяни, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають чоловіка або дружину, які проходять військову службу.

Раніше "Телеграф" писав про підстави для відстрочки від мобілізації у листопаді. Щоб оформити відстрочку, чоловік повинен стояти на військовому обліку у ТЦК та СП.