Стало відомо, коли з’явиться законопроєкт про демобілізацію

Наразі невідомо, які саме механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

Міністерство оборони України розробить законопроєкт щодо демобілізації з української армії під час війни. Документ має з’явитися вже незабаром.

Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі "Українській правді". За його словами, у відповідь на офіційний запит Комітету в Міністерстві оборони повідомили, що законопроєкт про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану зараз у роботі. За планом МОУ, він буде готовий у визначений парламентом термін — до 18 грудня 2024 року.

При цьому поки що невідомо, які саме механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

Нагадаємо, що питання демобілізації з української армії під час війни були виключені з нового закону про мобілізацію, ухвалений навесні 2024 року.

Також раніше ми повідомляли про те, що в Раді висловилися про демобілізацію військових до 25 років.