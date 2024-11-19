Зеленський представив у Раді "План стійкості України" із десяти пунктів

Президент України Володимир Зеленський презентував Верховній Раді "План стійкості". Він включає десять пунктів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Він назвав вступні тези:

▪️"Вирішальні моменти будуть наступного року"

▪️ "На цьому етапі війни вирішується хто дотисне"

▪️ "Поки весь Світ чекає дива від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні орати"

▪️ "Самостійно Україна визначатиме як жити зараз і як жити далі"

▪️ "Ми не торгуємо безпекою або суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію"

▪️ "Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей"

План складається із 10 пунктів:

1. Єдність

2. Фронт

3. Зброя

4. Гроші

5. Енергетика

6. Безпека

7. Громади

8. Людський капітал

9. Культурний суверенітет

10. Політика героїв

Повний матеріал читайте на сайті "Телеграф": "Зеленський представив "План стійкості" у Раді: які десять пунктів він містить".