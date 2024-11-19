Зеленський представив у Раді "План стійкості України" із десяти пунктів
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Президент України Володимир Зеленський презентував Верховній Раді "План стійкості". Він включає десять пунктів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Він назвав вступні тези:
▪️"Вирішальні моменти будуть наступного року"
▪️ "На цьому етапі війни вирішується хто дотисне"
▪️ "Поки весь Світ чекає дива від Трампа, дай Боже, ми з вами повинні орати"
▪️ "Самостійно Україна визначатиме як жити зараз і як жити далі"
▪️ "Ми не торгуємо безпекою або суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію"
▪️ "Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей"
План складається із 10 пунктів:
1. Єдність
2. Фронт
3. Зброя
4. Гроші
5. Енергетика
6. Безпека
7. Громади
8. Людський капітал
9. Культурний суверенітет
10. Політика героїв
Повний матеріал читайте на сайті "Телеграф": "Зеленський представив "План стійкості" у Раді: які десять пунктів він містить".