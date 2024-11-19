Зеленский представил в Раде "План стойкости Украины" из десяти пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде "План стойкости". Он включает в себя десять пунктов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Он назвал вводные тезисы:

▪️"Решающие моменты будут в следующем году"

▪️"На этом этапе войны решается кто дожмет"

▪️"Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать"

▪️ "Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше"

▪️ "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию"

▪️ "Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей"

План состоит из 10 пунктов:

1. Единство

2. Фронт

3. Оружие

4. Деньги

5. Энергетика

6. Безопасность

7. Общины

8. Человеческий капитал

9. Культурный суверенитет

10. Политика героев

Полный материал читайте на сайте "Телеграф": "Зеленский представил "План стойкости" в Раде: какие десять пунктов он содержит".