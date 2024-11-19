Зеленский представил в Раде "План стойкости Украины" из десяти пунктов
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Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде "План стойкости". Он включает в себя десять пунктов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Он назвал вводные тезисы:
▪️"Решающие моменты будут в следующем году"
▪️"На этом этапе войны решается кто дожмет"
▪️"Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать"
▪️ "Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше"
▪️ "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию"
▪️ "Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей"
План состоит из 10 пунктов:
1. Единство
2. Фронт
3. Оружие
4. Деньги
5. Энергетика
6. Безопасность
7. Общины
8. Человеческий капитал
9. Культурный суверенитет
10. Политика героев
Полный материал читайте на сайте "Телеграф": "Зеленский представил "План стойкости" в Раде: какие десять пунктов он содержит".